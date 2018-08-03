فيديو | “كبسولة الحاج الفندقية”.. ابتكار يُستخدم لأول مرة في حج هذا العام

أنحاء – متابعات : ــ
استعرض تقريرٌ ابتكارا جديدا يعمل على راحة الحجاج خلال أداء مناسك الفريضة، يُسمى “كبسولة الحاج”، والتي جرى تدشينها بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح المشاط.
والابتكار الجديد مصنَّع في اليابان، ومقدَّم من جمعية هدية الحاج والمعتمر كحل اقتصادي أمثل لخدمة قاصدي الحرمين، في الأماكن المزدحمة كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت، فهي غرف فندقية صغيرة بكافة خدماتها وتجهيزاتها، كبسولة مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية والفايبر جلاس بطول 220 سنتيمترا وعرض 120 سنتيمترا وارتفاع 120 سنتيمترا.
وتحتوي الكبسولة على وسائل الراحة بوحدة تحكم إلكترونية ووسائل السلامة، وحفظا للخصوصية يتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة يفتح ببطاقة ممغنطة خاصة بكل مستخدم مع توفير معايير الأمن والسلامة بفتح الباب تلقائيا عن تعطل الكهرباء.
وغرف الكبسولة الفندقية هي مبادرة من جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لعام 2018م، ويمكن العمل بها في المشاعر المقدسة وإسكان الحجاج ومجمعات الإيواء وإسكانات العاملين والمنتدبين كحلول بديلة وأكثر تطورا وتماشيا مع رؤية 2030 الطموح.