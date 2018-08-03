فيديو وصور | مدني خميس مشيط يلجأ للقوارب لإنقاذ المحتجزين جراء السيول

أنحاء – متابعات :-
احتجزت السيول وكميات من البرَد تساقطت اليوم الجمعة بكثافة، سكان حي الرصراص في خميس مشيط، وحاصرت عدداً من المنازل.
وأظهرت صورٌ ومقاطع فيديو بعض السيارات وقد غُمرت بالمياه واحتُجز السكان داخل منازلهم، فلم يتمكنوا من الخروج بسبب عدم وجود مجاري تصريف للسيول سوى عبارة لا تكفي لتصريف المياه، إضافة إلى أن البرد جعل من الصعب تحرك المياه إلى العبارة.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني مواقع الاحتجاز لمساعدة السكان، وإخراجهم من المنازل باستخدام القوارب، كما تجمّع عدد كبير من الجمهور في المكان لمتابعة المشهد.