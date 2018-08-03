3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لأول مرة.. “السياحة” تصدر رخصًا في مجال الإرشاد السياحي للسعوديات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لأول مرة ثلاث سعوديات رخصًا في مجال الإرشاد السياحي، في كلٍّ من المدينة المنورة والطائف.

وأوضحت المرشدة السياحية عبير النجار -وفقًا لـ “الوطن”- أن عدد المتقدمات للرخص بلغ 150 فتاة، وصدرت التراخيص لأول ثلاث سعوديات الشهر الماضي.

وأشارت النجار إلى أن الفرصة سنحت لها للحصول على دورات في الإرشاد السياحي حينما اختيرت المدينة المنورة كعاصمة للثقافة الإسلامية، وبدأت فرصتها في المشاركة من خلال معرضين، هما “معرض رسول الله”، و”معرض مأرز الإيمان”.

وذكرت أن طلب المجموعات السياحية النسائية مرشدات سياحيات كان من أكثر الأمور صعوبة، لعدم وجود رخصة رسمية لممارسة هذه المهنة.

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