لقطات فضائية تظهر حجم العمل المُنجز في “نيوم” خلال فترة وجيزة

أنحاء – متابعات : ــ
أظهرت صور فضائية التُقطت مؤخراً لمنطقة “نيوم” – التي يقضي فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إجازته – التطور الذي شهده المشروع خلال الستة أشهر الأخيرة.
توضح إحدى الصور الوضع الذي كانت عليه المنطقة في شهر يناير 2018، حيث كانت خالية تماماً من الإنشاءات، وفي صورة أخرى تم التقاطها في شهر يونيو الماضي يتبين مدى النمو والتطور السريع الذي يشهده المشروع من إنشاءات ومبان ومناطق خضراء.
يُذكر أن “نيوم” مشروع لمدينة مخطط بناؤها أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ويقع في أقصى شمال غرب السعودية، حيث يشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، ومن المتوقع أن يوفر العديد من فرص التطوير، بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كلم2، ويمتد 460 كلم على ساحل البحر الأحمر.