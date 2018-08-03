مكافأة مواطن بمبلغ 75 ألف ريال لإبلاغه عن غش تجاري ضد وكالة سيارات

أنحاء – متابعات :-
كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطنًا يدعى “سعيد صالح الشهراني”، وسلمته شيكًا بمبلغ 75 ألف ريال، وذلك لإبلاغه عن قضية غش تجاري ضد أحد فروع وكالة سيارات في أبها.
وكان الشهراني قد اشترى سيارة من الشركة المذكورة على أنها جديدة، ليكتشف لاحقًا أن السيارة ليست جديدة، إنما معادة سمكرتها ودهنها، فأبلغ وزارة التجارة والاستثمار بذلك.
من جانبها، عاقبت الوزارة شركة وكالة السيارات بتغريمها مبلغ 300 ريال، وذلك بعد أن ثبت بيعها سيارة مسمكرة ومعاد دهان أجزاء منها، دون إبلاغ المشتري بذلك، ما يعد نوعًا من الغش التجاري.