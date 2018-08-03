3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الحج يعين امرأتين عضوتين في مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدر وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن قرارًا بتعيين نجود جمل الليل ابنة المطوف حيدر جمل الليل، والمطوفة هنادي عبد القادر رمضاني، عضوتين في مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.

يأتي القرار في إطار تمكين المرأة السعودية للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

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