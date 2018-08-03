3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتعديل مادة من لائحة تعويضات المعاشات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة (21) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.

وبحسب قرار الوزير سيكون النص الجديد للمادة على النحو الآتي: “يحدد المحافظ (محافظ المؤسسة العامة للتأمينات) الضوابط والمستندات اللازمة لإثبات الإعالة”.

ونص القرار الذي أصدره وزير العمل السابق علي الغفيض، على نشره في الجريدة الرسمية، وتوجيه محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل على تنفيذه.

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