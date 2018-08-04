4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أهلاويون غاضبون: كبار السن لن يحققوا طموحات المجانين
﻿

أهلاويون غاضبون: كبار السن لن يحققوا طموحات المجانين

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – حاتم العطرجي : ــ

أبدى أهلاويون قلقهم من تأخر الإدارة الخضراء في إكمال النصاب النظامي للاعبين غير السعوديين رغم اقتراب صافرة انطلاقة الموسم، رغم الدعم السخي الذي تقدمه هيئة الرياضة لجميع الأندية التي تسابقت في جلب لاعبين متميزين وعلى مستوى عال.

وعبر الأهلاويون أيضا عن عدم رضاهم عن مستوى التعاقدات التي تمت حتى الآن باستثناء مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، حيث لا تزال الصورة ضبابية حول مستوى الثنائي الإسباني فيما يبلغ الثنائي المصري مراحل عمرية متقدمة قد لا تخدم الفريق مع طول المسابقات وتعددها وتنوعها.

الدكتور رمضان العنزي يقول: رغم أن النادي الأهلي كان من أوائل المبكرين في التعاقدات، إلا أنها للأسف ليست بمستوى طموح جمهوره ومحبيه، فرغم أن هيئة الرياضة وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ فتح الباب لكل الأندية للتعاقدات كل حسب اختياره ولم يقتصر الدعم على ناد معين بل وضع الكرة في مرمى رؤساء الأندية، وقال لهم علينا الدعم وعليكم الاختيار، إلا أن إدارة النادي الأهلي لم تفلح في التعاقدات المميزة، فمن جلبتهم ليسوا بطموح جماهير النادي ولا محبيه وأسماء غير معروفة ليس لها إنجازات وسجلات بطولية، كما أنه وللاسف الشديد ومن وجهة نظري كانت عودة الكابتن محمد عبد الشافي من أكبر الأخطاء لأن أي لاعب يذهب من النادي ويعود مرة أخرى عادة لا ينجح، إضافة إلى تقدمه في السن هو وزميله عبدالله السعيد، كما استغرب إبعاد لاعبين مهمين وخبراء في الفريق مثل الكابتن تيسير الجاسم ومنصور الحربي وكذلك التفريط في موهبة شابة مثل حمدان الشمراني وكذلك مهاجم جيد مثل إسلام سراج، لذلك يجب على رئيس النادي ماجد النفيعي التحرك وبقوة لجلب محور سوبر ستار مميز لأن المحور سيفيد الفريق، فهنالك أندية قدمت أسماء كبيرة ومميزة والأهلي إلى الآن غائب والتوفيق بعد ذلك بفضل الله وأهم شي العمل والتحرك وأن تجلب لاعب مميز وليس مغمور فالأهلي ناد كبير بجماهيره وبطولاته ويجب أن تكون التعاقدات تليق به.

وأضاف عبدالله اليوبي أن تعاقدات الأهلي حتى الآن غير مرضية وأغلبهم كبار في السن، كما أن لاعب الوسط الإسباني يشكو من إصابة مزمنة كما علمنا، ولا يستطيع لعب أربع مباريات متتالية، والمدافع كبير في السن وليس ذلك المدافع السوبر الذي يصنع الفرق، ويظل دجاجيني نوعا ما هو المرضي الوحيد، وإن كنت أراه مجرد بريق إعلامي فقط لإنقاذ الإدارة، وبشكل عام تعاقدات الأهلي غير مرضية أبداً، وفي رأيي أن المكلفين بالتعاقدات جلبوا أسماء ضعيفة أضف إلى ذلك بأن المعسكر الإعدادي غير جيد أبداً وتأخير إصدار تأشيرة عمر السومة أمر مقلق، مما يعني أن عمل الإدارة إلى الآن يُثير علامات الاستفهام والجميع ليسوا راضين على ما تقدمه الإدارة ولذلك نتمنى من الإدارة التحرك السريع والبحث الدائم عن التميز والإبداع.

أما المشجع رائد الأسمري فقال: رغم الدعم من هيئة الرياضة إلا أن الأهلي إلى الآن يغُرد خارج حسابات التميز، فالتعاقدات ليست قوية أو متميزة فهناك عدد من أندية الوسط تميزت أكثر من الأهلي وجلبت لاعبين على مستوى عال والأهلي غائب ولا أدري ما هو موقف إدارة الأهلي من ذلك.

وأضاف عبدالله الأحمدي أن وضع الأهلي إلى الآن مع المحترفين لا يبشر بخير أبداً وتعتبر تعاقدات الأندية أفضل بكثير من تعاقدات الأهلي فمن حضر إلى الآن لاعبين كبار في السن وليس لديهم تميز في الأداء، وأتمنى جلب مدافع ولاعب محور يُليق بالنادي الأهلي، فالوقت لا يزال كافيا للتغيير والبحث عن أسماء تجعلنا ندخل الموسم بثقة عالية في عودة أهلي الثلاثية والرباعية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.