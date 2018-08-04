4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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استئناف جدة تصادق على حبس سيدة شتمت ابنة عمها عبر تطبيق “واتساب”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر من المحكمة العامة بجدة يقضي بحبس سيدة لمدة 10 أيام؛ لإدانتها في واقعة سب وشتم ابنة عمها عبر تطبيق “واتساب”.

وتشير التفاصيل، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن مواطنة رفعت دعوى قضائية أمام الجهات المعنية ضد ابنة عمها بعدما شتمتها وسبّتها عبر تطبيق “واتساب” بعبارات متنوعة بينها “تعلمي وفاء الكلاب”، و”سأنشر غسيلك”.

وقدمت صاحبة الدعوى إلى المحكمة صور الرسائل التي تلقتها من قريبتها، متمسكةً بمقاضاتها، كما رفضت محاولات الصلح، التي حاولت المحكمة القيام بها بين السيدتين.

وبررت المدعي عليها قيامها بإرسال تلك الشتائم إلى ابنة عمها بأنها كانت ترد على الإساءة إليها وتلقيها رسائل بذيئة من المدعية بعد دخولهما في خلافات ومشكلات عائلية.

ورفضت المحكمة مبررات المدعي عليها لتصدر حكماً بحبسها 10 أيام؛ لإدانتها بإرسال عبارات سب وشتم، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم تعرض أي منهما للأخرى.

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