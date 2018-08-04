4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاحتلال الصهيوني يعترض سفينة “الحرية لغزة” السويدية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

اعترضت بحرية الكيان الصهيوني سفينة ناشطة ترفع علم السويد كانت في طريقها إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار  على القطاع.

وهذه هي السفينة الثانية التي تحتجزها دولة الاحتلال خلال أقل من أسبوع.

وكانت السفينة، التي تسمى “الحرية لغزة”، تحمل على متنها 12 ناشطا معظمهم من السويد، وبعض المعدات الطبية.

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