أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»«التعاون الإسلامي» تدعو لإعلاء مبادئ بيان مكة للسلم والأمن في أفغانستان
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