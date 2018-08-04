“الجوازات”: 700 ألف حاج وصلوا للمملكة عبر مختلف المنافذ

أنحاء – متابعات :-
كشفت الجوازات السعودية عن عدد حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج منذ بدء مرحلة القدوم لحج هذا العام 1439هـ، والذين قدموا برا وجوا وبحرا، حتى نهاية يوم أمس الجمعة 21 / 11 /1439هـ.
وأوضحت أن عدد الحجاج الذي وصلوا للمملكة برا بلغ 12159 حاجا، وجوا 698832 حاجا، وبحرا 8394 حاجا، ليصل إجمالي عددهم حتى أمس إلى 719 ألف حاج.
يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي استقبل أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام وكانت قادمة من بنغلاديش يوم 14 / 7/ 2018 وعلى متنها 419 حاجًا، فيما وصلت أول رحلة حج لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من باكستان في نفس اليوم وعلى متنها 321 حاجاً.