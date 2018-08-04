4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشهراني” ضمن قائمة أغلى مدافعي دوري المحترفين منافسًا 4 أجانب

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

نجح اللاعب الدولي ياسر الشهراني، الظهير الأيسر لنادي الهلال، في الانضمام لقائمة الأعلى قيمة سوقية من بين مدافعي دوري المحترفين، كلاعب محلي وحيد منافسًا 4 لاعبين أجانب بالقائمة.

وبلغت القيمة السوقية للاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية أكثر من 6 ملايين ريال، ويعد ” الشهراني ” أحد أعمدة دفاع الزعيم منذ التحاقه به خلال موسم 2013 قادمًا من نادي القادسية، الذي بدأ فيه مشواره الرياضي.

ومثّل ” الشهراني ” منتخب الشباب حين ارتدى شعاره بموسم 2010، متدرجًا حتى وصل إلى تمثيل الأخضر في عدة المحافل الدولية، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم بروسيا 2018م.

وينافس ” الشهراني ” 4 مدافعين أجانب انضموا لقائمة الأغلى من بين لاعبي الخط الخلفي بدوري المحترفين، وهم: الإسباني ألبيرتو بوتيا لاعب الهلال، والبرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر، والبرازيلي تياجو كارليتو لاعب الاتحاد، بالإضافة إلى الإسباني أليكسيس رواناو لاعب الأهلي.

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