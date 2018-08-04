4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العدل” تنبه إلى مبادئ قضائية في مواجهة مهربي ومروجي المخدرات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أشارت وزارة العدل إلى مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي استخلصتها المحكمة العليا من نحو 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عامًا، تختص بمواجهة قضايا مروجي المخدرات ومن في حكمهم.

ومن أبرز تلك المبادئ: أن ترويج المخدرات يصدق على الإهداء والبيع والمبادلة وكل ما يؤدي إلى انتشار هذه المواد الخطرة، قلة المواد المهربة لا تقتضي التخفيف في العقوبة إذا تكرر الترويج للمخدرات.

وأكدت تلك المبادئ أن عدم وجود سوابق للمهرب لا يمنع قتله تعزيرًا إذا ثبت التهريب في حقه ثبوتًا قطعيًّا، وإذا اندفع موجب القتل عن المروج أو المهرب فلا بد من عقوبة زاجرة تناسب الجرم وتقطع دابر الفساد.

ونبهت الوزارة إلى أنه إذا استغلت النساء أنوثتهن في جلب الفساد كما في تهريب المخدرات وجب الأخذ بجانب الحزم، ولا يلتفت إلى دعوى المهرب عدم معرفته وعلمه بما هربه، لأنها دعوى يكذبها الواقع والحس.

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