4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تكشف حقيقة تقديم إعانات سنوية للمكفوفين من التأهيل الشامل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تقديم مساعدة مقطوعة في التأهيل الشامل للمكفوفين، موضحة أنه يتم التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال مكتب الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك ردًا من حساب خدمة العملاء التابع للوزارة، على سؤال أحد المغردين القائل: “هل المكفوفين لهم إعانات سنوية من التاهيل غير الراتب الشهري 1666 ريال؟”.

بينما بادرت خدمة العملاء بالرد، مجيبةً: “لاتوجد مساعدة مقطوعة في التأهيل الشامل، وللتقديم على المساعدة المقطوعة الرجاء التوجه إلى مكتب الضمان الإجتماعي لتتم دراسة الحالة”.

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