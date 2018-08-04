4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المخرجة السعودية هيفاء المنصور: أول فيلم لي بالمملكة أخرجته مختبأة داخل شاحنة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت المخرجة السعودية هيفاء المنصور تفاصيل تصويرها فيلمها “وجدة” في عام 2013 بالمملكة، مبينة أنها أخرجت الفيلم وهي مختبئة داخل شاحنة صغيرة بعيدًا عن الأنظار.

وقالت إنها كانت تتواصل مع المصورين والممثلين في الفيلم عبر جهاز لاسلكي، مبينة في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أن الحال الآن تغير وأنها ستصور في سبتمبر المقبل عملًا جديدًا في السعودية وأنها لن تكون مضطرة إلى البقاء داخل تلك الشاحنة هذه المرة.

وأبانت أن المملكة باتت تشهد انفتاحًا وتم افتتاح دور للسينما، لذلك من المهم أن تعمل على إخراج الأفلام في السعودية في هذه المرحلة، وأن تكون جزءًا من تطور السينما في البلاد.

وأضافت: “الآن لدينا صندوق للسينما يدعم مشروعي المقبل، وهو حول حاملة شهادة دكتوراه سعودية تقرر الترشح للانتخابات البلدية”.

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