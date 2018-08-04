4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المستشفى التخصصي بالرياض تكشف حقيقة تأجيل العمليات بسبب نقص مخزون “بنك الدم”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

فنّد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ما تضمنته رسالة – انتشرت على مواقع التواصل – أفادت بتأجيل عمليات المرضى نتيجة نقص في مخزون “بنك الـدم”، واصفا إياها بعدم الدقة.

وقال المستشفى في بيان له اليوم (السبت) إن ما جاء في الرسالة من خلو مخزون الـدم افتقد للدقة، مؤكدا أنه لم تؤجَّل عملية واحدة بسبب ذلك.

وأوضح أن لدى المستشفى مخزون دمـ كافياً لتوفير الاحتياج المطلوب، مع التأكيد على أهمية التبرع بالدم في ظل الحاجة المستمرة بسبب الطلب المتزايد، مشيدا بمن يبادر للتبرع ومقدرا اهتمامه.

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