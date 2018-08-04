3 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجداً شرق أفغانستان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بإقليم بكتيا شرق أفغانستان، مسفرًا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر، في هذا الصدد، التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب، مؤكداً كذلك موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وختم المصدر تصريحه، بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشقيقة جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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