4 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليمن.. هلاك 50 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في معارك مديرية المصلوب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

لقي 50 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏مصرعهم، وأصيب العشرات من عناصرها في معارك ‏مع قوات الجيش الوطني اليمني بمديرية المصلوب غربي ‏محافظة الجوف.‏

وقال مصدر ميداني يمني، إن مواجهات عنيفة اندلعت ‏فجر اليوم بين الجانبين عقب محاولة عناصر ‏من الميليشيا التسلل إلى مواقع خسرتها خلال اليومين ‏الماضيين في منطقتي الغرفة والهيجة بمديرية ‏المصلوب.‏

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