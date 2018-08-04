4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد فرض أمريكا عقوبات على وزيرين تركيين.. أردوغان يرد ويطلب تجميد أصول وزيرين أميركيين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، سليمان سويلو وعبد الحميد غول، المتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة “إرهابية” والتجسس، طلب الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، السبت، تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في بلاده.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في أنقرة ونقله التلفزيون: “صبرنا حتى مساء أمس. واليوم أصدرت توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إذا وُجدت”.

وتضمنت العقوبات الأميركية تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين، وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترمب بشأن منتهكي حقوق الإنسان.

كما أشار الرئيس التركي إلى أنه لا يريد أن تصل العلاقات مع الولايات المتحدة إلى وضع “يخسر فيه الجميع”، قائلاً: “لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع”، معتبراً أن “نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين”.

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