3 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بلدية خميس مشيط تصدر بياناً حول تعاملها مع الأمطار والبرد في شوارع المحافظة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أفادت بلدية خميس مشيط، مساء اليوم الجمعة، بأن57 شخصًا شاركوا في السيطرة على أزمة احتجاز بعض السكان نتيجة انهمار كميات غزيرة من الأمطار والبرد، وذلك باستخدام أكثر من 25 معدة ما بين مضخات وشاحنات شفط المياه، إضافةً إلى 4 شياول وبوكلين.

وأضافت أنه تم شفط المياه التي تراكمت نتيجة التجمعات المطرية التي اجتاحت حي الرصراص، ظهر اليوم، وتسببت في انسداد مجرى السيل التي تم تنظيفها من قبل فريق عمل إدارة الأزمات ببلدية المحافظة، بإشراف من رئيس البلدية المكلف محمد العاوي.

وكانت صورٌ ومقاطع فيديو نُشرت اليوم أظهرت بعض السيارات وقد غُمرت بالمياه واحتُجز السكان داخل منازلهم، بسبب مياه الأمطار والبرد الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

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