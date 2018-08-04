4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بومبيو يبدي تفاؤله بشأن إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت إن عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي قد يستغرق وقتا ولكنه أبدى تفاؤله بأنه سيتم في غضون جدول زمني حدده زعماء البلدين.

وأضاف أن من المهم استمرار الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية. وقال بومبيو على هامش مؤتمر إقليمي في سنغافورة إن الولايات المتحدة تأخذ بجدية جدا أي تراجع عن فرض تطبيق عقوبات الأمم المتحدة.

وقال في مؤتمر صحفي ”أشعر بتفاؤل بأننا سنحقق ذلك في الإطار الزمني وسيحتفل العالم بما طالب به مجلس الأمن الدولي.

”العمل بدأ. عملية تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة(الكورية) أمر أعتقد أننا نعرف جميعا أنه سيستغرق بعض الوقت“.

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