4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تشكيل لجنة حكومية ثلاثية لاستكمال برامج «الإسكان»

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلن أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، تشكيل لجنة حكومية ثلاثية بين كل من هيئته ووزارة الإسكان وهيئة الاستثمار، للعمل على مشاريع وزارة الإسكان واستكمالها.

وقال العفالق “إن دورنا يتمثل في مناقشة احتياجات وزارة الإسكان بوجود مستثمرين ومقاولين، لاستكمال أعمال وبرامج الوزارة.. واللجنة تدرس التحديات لتعزيز تأهيل القطاع لاستيعاب الأعمال”.

وأوضح، أن الهيئة تعمل على تصنيف المقاولين مع إحدى الشركات الاستشارية، التي ستعمل على وضع آلية واستراتيجية واضحة لتسجيل المقاولين واستيعابهم وتقييمهم وتصنيفهم، بحسب “الاقتصادية”.

وأشار في سياق آخر، إلى أن الهيئة تسعى مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أن تكون هناك رؤية مشتركة عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر في القطاع والتأكد من وجود هذه الرؤية.

كما تسعى الهيئة إلى تكوين رؤية أيضا مع وزارة العمل في مواضيع عدة، وهو ما جرى بحثه في اجتماع سابق، حيث تم على أساسها تشكيل لجنة لمناقشة استراتيجية التوطين، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من برامج اللجنة خلال شهرين.

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