4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تقرير سري: كوريا الشمالية تحاول بيع أسلحة للحوثيين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

كشف تقرير سري للأمم المتحدة محاولة كوريا الشمالية بيع أسلحة إلى مجموعة من الدول في أفريقيا، وإلى الحوثيين في اليمن، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال التقرير، إن التعاون العسكري المحظور بين كوريا الشمالية وسوريا “مستمر بلا انقطاع”.

وحسب خبراء الأمم المتحدة، أكد التقرير، أن بيونغ يانغ لم توقف برامجها النووية والصاروخية في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

وقُدم هذا التقرير الذي أعده خبراء مستقلون يراقبون عقوبات الأمم المتحدة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير.

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