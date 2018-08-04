4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرَّف على التفاصيل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن وجود وظائف شاغرة – للرجال وللنساء – على سلم المستويات التعليمية (المستوى السادس، الخامس، الرابع)؛ للعمل بمسمى (مدرس لغة، تخصص لغة إنجليزية) ومقرها عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة العامة؛ وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

الشروط:
*الماجستير (المستوى السادس):
1. أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية.
2. الحصول على درجة الماجستير في التخصصات التالية:
– تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).
– اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics).
– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).
– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية (EAP).
– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (ESP).
3. ألا يقل التقدير العام في مرحلة الماجستير عن جيد جداً أو ما يعادلها.
4. اجتياز الامتحان التحريري للوظيفة المتقدم عليها.
5. استكمال المقابلة الشخصية من قبل القسم المختص.

*البكالوريوس (المستوى الخامس والرابع):
1. أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية.
2. ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس اللغة الإنجليزية وأدبها عن جيد جداً.
3. أن يكون المتقدم حاصل على درجة (7) أو أكثر في نظام تقييم اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS).
4. أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة لا تقل عن سنتين.
5. اجتياز الامتحان التحريري للوظيفة المتقدم عليها.
6. استكمال المقابلة الشخصية من قبل القسم المختص.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1439/11/23هـ الموافق 2018/08/05م ولمدة 10 أيام.

طريقة التقديم:
– عن طريق الرابط المخصص بذلك مع إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية حسب الشروط التالية:
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