جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرَّف على التفاصيل

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرَّف على التفاصيل
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
المستشفى التخصصي بالرياض تكشف حقيقة تأجيل الع...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- فنّد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ما تضمنته رسالة – انتشرت على
-
70 كشافًا من تعليم جدة يستقبلون ضيوف الرحمن ف...بتاريخ
أنحاء – الشيماء عبدالعزبز :- تشارك كشافة تعليم جدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في مجمع صالات
-
قرية رجال ألمع تستعد للانضمام إلى قائمة الترا...بتاريخ
الرياض – واس :- تستعد قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير, للتسجيل في قائمة التراث العالمي باليونسكو, حيث
-
جمرك حالة عمار يحبط محاولتين لتهريب 75 ألف طل...بتاريخ
الرياض – واس :- أحبط جمرك حالة عمّار محاولتين لتهريب مبالغ نقدية إلى داخل المملكة بلغت 251,200 ريال