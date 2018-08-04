4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خبراء اقتصاد يحذرون من تبعات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على منطقة الخليج

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة تبذل كل الجهود وتعمل بشكل مستمر لتطوير إجراءاتها بهدف حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة والممارسات الضارة بما يتوافق مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية والمنظمات والاتفاقيات الدولية؛ وذلك حفاظاً على المستثمر السعودي من تداعيات الحرب التجارية التي بدأت شرارتها بفرض رسوم على الحديد والألمنيوم بحسب “الاقتصادية”.

في الوقت ذاته، شدد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة أن تأخذ الدول الخليجية مسألة الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين بشكل حذر لما فيها من تأثيرات اقتصادية على المنظومة العالمية التي تعتبر هي جزءاً منها، مبيناً أن هذه الحرب التي بدأت بفرض الجانب الأمريكي رسوماً على منتجات الحديد والصلب ستنعكس على المنتجات الخليجية أيضاً.

وأوضح نقي، أن هذه الحرب الاقتصادية الراهنة بين أمريكا والصين توجب على المنظمات العالمية كـ”التجارة العالمية” وغيرها التدخل للفصل في هذه المسائل، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل للدول العربية والخليجية عبر اتخاذ إجراءات للحفاظ على منتجاتها التي تصدر لعديد من دول العالم.

وأفصح نقي، أن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد الغرف الخليجية اجتمعوا في وقت سابق بالتحديد منتصف العام الجاري لتدارس هذه الحرب وتأثيراتها على دول الأعضاء، مشيراً إلى تدارسها الخطوات البديلة لتجنب هذه الآثار التي أخذت بشكل جدي، ومحاولة التصدي لها من خلال المنظمات الدولية المعنية.

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