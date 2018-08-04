“سامسونج” تنشر بالخطأ “فيديو” عن هاتفها الجديد

أنحاء – وكالات :-

نشر فرع شركة “سامسونج” المتواجد في نيوزيلندا مقطع فيديو بطريق الخطأ، لهاتف “سامسونج نوت 9” الذكي قبل أسبوع من الإعلان الرسمي، وسرعان ما تم حذف الفيديو من الإنترنت.

مقطع الفيديو تم حفظ نسخة منه على حساب يعرف باسم “Sammobile”.

ويظهر الفيديو هاتف سامسونج أزرق مزود بقلم أصفر اللون، وفي مقارنة سريعة مع سامسونج 8، نلاحظ بأن الهاتف حافظ على الشكل الخارجي للتصميم السابق، مع تغيير في موقع الكاميرا المزدوجة وماسحة البصمة.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، أنه سيتم إنتاج نسخة من الهاتف بذاكرة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت، بالإضافة لإمكانية تزويد الهاتف ببطاقة ذاكرة إضافية من نفس الحجم، وسيتم عرض الجهاز الجديد في 9 أغسطس الحالي.