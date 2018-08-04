4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بسعوديين تورطا في 41 جريمة نصب واحتيال.. أحدهما انتحل صفة ملحق دبلوماسي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من الإطاحة بمواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، لتورطهما في 41 جريمة نصب واحتيال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على المواطنَيْن، بعد توفر الدلائل على تقديمهما شيكًا دون رصيد ومستندات وحوالات مالية خارجية وهمية لشراء منزلٍ يعود لمواطن في مدينة الرياض بقيمة مليونين ونصف المليون ريال، وانتحال أحدهما صفة ملحق دبلوماسي لإيهام مالك المنزل بصحة مستند الحوالة الخارجية.

وأشار إلى أن المتهمَيْن أقرَّا في التحقيقات الأولية بارتكابهما (٤١) جريمة نصب واحتيال، لافتًا إلى أنه تم إيقافهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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