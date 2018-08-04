4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صاحبة السيارة المحترقة بالدمام تتهم والد الجاني بأنه العقل المدبر للواقعة.. وتطلب تعهدًا وتعويضًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

اتهمت المواطنة التي تعرضت سيارتها إلى الحرق من قِبل شاب عشريني بالدمام، والد الجاني بأنه العقل المدبر للواقعة، مطالبةً بتعويضها عن سعر السيارة كاملاً.

وقالت المواطنة إن والد الشاب هو الجاني الحقيقي في الوقائع التي تعرضت لها، مشيرةً إلى أن والدها ناشد في خطاب أمير المنطقة الشرقية التدخل لأخذ حقهم من الجاني.

وبيّنت، وفقاً لـ”سبق”، أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها والد الجاني؛ كونها تتهمه بالوقوف وراء حرق سيارتي والدها وخالها، لافتةً إلى أنها تضررت نفسياً من كثرة الاعتداء عليها.

ولفتت إلى أن القضية أحالتها الجهات الأمنية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة فيها، مبينةً أنها ستطلب الحصول على تعهد من والد الجاني بعدم التعرض لها مجدداً.

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