أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»صاحبة السيارة المحترقة بالدمام تتهم والد الجاني بأنه العقل المدبر للواقعة.. وتطلب تعهدًا وتعويضًا
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