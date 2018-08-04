صور | قوات الأمن تحرر 144 شخصًا بينهم نساء احتجزهم مجهول بوادي الدواسر

أنحاء – متابعات :-
احتجز مجهول نحو 144 شخصًا من مجهولي الهوية بينهم 22 امرأة من عدة جنسيات مختلفة أمس الجمعة، بإحدى المواقع في الفرعة بمحافظة وادي الدواسر، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحريرهم.
وقالت مصادر أمنية إن معلومات توفرت للدوريات الأمنية بوادي الدواسر بشأن موقع يتم فيه حجز مجهولي الهوية، وبناء عليها تم إعداد كمين ومداهمة المكان وتحرير المحتجزين.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لملاحقة المتورطين في عملية الاحتجاز وكشف أهدافهم، لافتة إلى أنه تم تسليم من تم تحريرهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.