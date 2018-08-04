فنانو قرية المفتاحة يوضحون سبب إحراقهم لوحاتهم التشكيلية

أنحاء – متابعات : ــ
أوضح عددٌ من الفنانين بقرية المفتاحة التشكيلية بمركز الملك فهد الثقافي بأبها، السبب الذي دفع بعضهم إلى حرق لوحاتهم الفنية في الفناء الخلفي بالقرية.
وقالوا إن ما تم حرقه مجموعة من اللوحات القديمة والتالفة، وذلك في إطار تنفيذهم قرار إمارة عسير بإخلاء مراسم القرية، مشيرين إلى أنه يصعب عليهم نقل كل هذه اللوحات إلى خارج القرية.
وأكد الفنانون تفهمهم قرار الإخلاء، كونه يأتي في إطار خطة لتنظيم القرية، وإعادة توزيع المراسم على نحو يوفر فرصًا عادلة لجميع الفنانين والفنانات.
وكان المتحدث الرسمي باسم إمارة عسير سعد آل ثابت قد أبان أن قرية المفتاحة شهدت احتكار بعض الفنانين المراسم دون غيرهم، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ العدالة في توزيع الفرص بين الجميع.