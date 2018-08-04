فيديو | اعتداء بالسيوف على شاب داخل مستشفى بالمغرب

أنحاء – متابعات :-
وقعت مشاجرة بين عدد من الشبان داخل أحد المستشفيات بالمغرب، استخدمت فيها السيوف، ما أثار ذعر المراجعين والمراجعات بالمستشفى.
وأظهر مقطع فيديو عددًا من الشبان وهم يدخلون إلى المستشفى، قبل أن يخرج أحدهم سيفًا كان بحوزته ويضرب به أحد الشبان جهة رأسه، ما جعل المجني عليه يتراجع للوراء قبل أن يقوم الجاني بمطاردته ومعه آخرون يحمل أحدهم سيفًا هو الآخر.
وبدا في الفيديو المجني عليه يدخل إحدى غرف المستشفى ويحتمي بداخلها بعدما أغلق عليه الباب من الداخل، فيما سادت حالة من الذعر والفوضى بين النساء والأطفال الذين حضروا الموقف.
من جهتها، أوضحت الأجهزة الأمنية أن الواقعة حدثت أمس الجمعة في منشأة صحية بمدينة سلا، بسبب خلافات سابقة بين 3 شبان وآخر، مبينة أنه تم القبض على المشتبه به الرئيسي، وتبين أن له سوابق قضائية، فيما تم تحديد هوية شريكيه ويجري البحث عنهما.