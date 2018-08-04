فيديو | العقيد المالكي يفنّد ادعاءات الحوثيين وبعض المنظمات باستهداف التحالف لمستشفى وسوق في مدينة الحديدة

أنحاء – متابعات :-
فنّد المتحدث الرسمي باسم التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية العقيد تركي المالكي ما نشرته وسائل الإعلام التابعة للميليشيات الحوثية من أكاذيب وادعاءات حول استهداف التحالف لمستشفى الثورة وسوق السمك المقابل له في مدينة الحديدة.
واستعرض العقيد المالكي خريطة لمواقع العمليات التي نفذتها قوات التحالف، والتي تقع في مواقع بعيدة عن مكان المستشفى والسوق المذكورين، وكان هدفها منع الميليشيات من الالتفاف على قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالقرب من مطار الحديدة.
كما عرض خريطة أخرى لأقرب موقع جرى استهدافه من قبل قوات التحالف، والذي يقع في أحد المداخل الجنوبية للمدينة على بعد 2.5 كيلومتر من المستشفى والسوق.
وأكد العقيد المالكي أن استهداف مستشفى الثورة وسوق السمك جرى من خلال قصف بقذائف الهاون، وهو ما اتضح من خلال الصور التي عرضها الحوثيون أنفسهم للموقع على قناة “المسيرة” التابعة لهم؛ حيث أوضحت الصور وجود قذائف هاون من نوع 120 ملم، ما يدحض ادعاءات الحوثيين وبعض المنظمات العاملة داخل المدينة.
كما عرض المالكي صوراً للأضرار التي حدثت في موقع الاستهداف المزعوم، والتي يؤكد الخبراء العسكريون والمحللون أنها لآثار هجوم بقذائف الهاون، ومن المستحيل أن تكون آثار هجوم جوي أو ضربات بالقنابل، وهو ما أكدته المقاطع التي نشرها الإعلام التابع للحوثي الذي أظهر آثار قذائف الهاون بصورة واضحة وجلية.