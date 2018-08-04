3 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاب يتطوع لإنقاذ قطة من الغرق في تجمع للمياه والبرَد بخميس مشيط

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تطوع شاب لإنقاذ قطة علقت وسط المياه المتجمدة في خميس مشيط.

واستطاع الشاب إنقاذ القطة وإخراجها من المياه الممزوجة بالبرَد؛ إثر أمطار غزيرة وثلوج هطلت أمس الجمعة على المحافظة وغمرت شوارع بعض الأحياء.

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