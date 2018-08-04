فيديو | شاهد فرحة ثلاثة توائم من ذوي الاحتياجات أصروا على استقبال خادمتهم الإثيوبية في المطار

أنحاء – متابعات :-
أصر ثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة توائم على الذهاب للمطار لاستقبال خادمتهم الإثيوبية القادمة من إجازتها؛ رغم صعوبة تنقلهم بسبب الإعاقة، وكانت فرحتهم كبيرة عند لقائها.
وأظهر مقطع فيديو الأطفال الثلاثة على كراسٍ متحركة، ولدان وبنت، ينتظرون الخادمة بالقرب من درج مرتفع في المطار، وعندما رأوها بدت عليهم الفرحة وتقدمت البنت بكرسيها لتسبق أخويها في استقبالها، وعندما وصلت إليها احتضنتها الخادمة وقبّلتها، وفعلت بالمثل مع أخويها، وسط فرحة كبيرة بعودتها.
يُذكر أن الخادمة استُقدمت عندما كان عمر التوائم الثلاثة لا يتجاوز العامين، وأصبحت ترافقهم ليل نهار، كما أن الأسرة عاملتها كأنها واحدة منهم، ومكثت 6 سنوات رفضت خلالها الذهاب في إجازة إلا بعد إلحاح من الأسرة.