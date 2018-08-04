فيديو | لاعب النصر “أحمد موسى” يوجه رسالة للجماهير

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وجّه محترف نادي النصر الجديد النيجيري أحمد موسى رسالة إلى جماهير النصر، بعد إعلان النادي بشكل رسمي إنهاء التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات.
وقال اللاعب القادم من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في مقطع فيديو (الجمعة): “منذ اللحظة الحالية أنا لاعب في فريق العالمي.. أراكم قريباً”.
يأتي أهتمام النصر بالتعاقد مع اللاعب الدولي النيجيري بعدما مثّل منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة وقدم أداء مبهراً جعل العديد من الأندية الأوروبية تتسابق لضمه، إلا أن نادي النصر ربح الرهان وفاز بخدمات موسى بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي لنادي ليستر سيتي.
ولم يكشف النادي عن القيمة التي حسم بها النادي الصفقة، إلا أن تصريحات وكيل أعماله لأحد المواقع النيجيرية أكدت أن الصفقة وصلت إلى 25 مليون جنيه إسترليني.