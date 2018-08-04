فيديو وصور | سكان مدينة أمريكية يستيقظون على قطيع ماعز يأكل المساحات الخضراء

أنحاء – متابعات :-
فوجئ سكان مدينة وست بويز بولاية إيداهو الأمريكية بقطيع من الماعز يتجاوز المائة، ينتشر في شوارع المدينة، ولا يدرون من أين أتى، غير أنه أحدث فوضى كبيرة، وانتشر في الشوارع يأكل كل ما هو أخضر في الحدائق الأمامية للمنازل، من أعشاب وورود وغيرها.
وانتشر الماعز صباح اليوم الجمعة، وحظي بتغطية إعلامية من إحدى القنوات التي تساءلت كغيرها من السكان عن المكان الذي أتى منه، ولم يجِبهم أحد عن سؤالهم، فيما شاع الأمر على “تويتر”، وكتب عدد من السكان يشكون من أكل العشب وتدمير الحدائق الموجودة أمام منازلهم.
واستبشر السكان خيرا بحضور سيارة رعاية الحيوانات التي تابعت الموقف، إلا أنها غادرت دون أي إجراء، مفيدة إلى أنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات! ولم ترُد إدارة شرطة وست بويز على الاستفسارات بشأن الماعز، إلا أنها بدت على علم بالموضوع.
وكما بدأ الموقف فجأة انتهى فجأة، بوصول شاحنة متخصصة في حمل الماعز تابعة لشركة “” We Rent Goats وهي تعمل في تأجير الماعز، وفقًا لـ “إندبندنت”، وأخذت الماعز في الشاحنة وغادرت، وسط نظرات الأطفال والكبار.