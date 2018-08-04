4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ممرضة سعودية تنقذ سيدة خلال رحلة جوية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أنقذت ممرضة سعودية حياة سيدة تعرضت لأزمة صحية خلال سفرها على متن رحلة طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى بيشة مساء أمس الأول، وبحسب ما رواه زوج الممرضة «عايشة الحارثي» فإن زوجته التي تعمل بأحد مراكز الرعاية الصحية بمحافظة سبت العلاية، فوجئت عندما كانت مسافرة على ذات الرحلة بطلب ملاحي الطائرة من لديه القدرة والخبرة الطبية مساعدة مريضة تعرضت لوعكة صحية، فبادرت زوجته للقيام بواجبها الإنساني وقامت بمساعدتها بإجراءات طبية ساهمت في إنقاذ حياتها، بعد أن فقدت وعيها فقامت على الفور بإعطائها الأكسجين نظرا لكونها عانت صعوبة تنفس، وصاحب ذلك تسارع في ضربات القلب وتنمل باليد اليسرى، وقامت بقياس الضغط وفحص نسبة سكر الدم وعمل ما يمكن عمله وفق الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة لمساعدة المريضة على تجاوز هذه الأزمة.

وأضاف الزوج «تابعت زوجتي حالة مريضتها لحظة بلحظة، حتى هبوط الطائرة بمطار بيشة ورافقتها لإيصالها للعيادة الطبية بالمطار، وشرحت للطبيب ماتم عمله من إجراءات».

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