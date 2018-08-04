4 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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من هو “وزنياك” سفير البوابة التقنية السعودية؟

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

يعرف المخترع الأمريكي “ستيف وزنياك”، الذي منحه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لقب “سفير البوابة التقنية السعودية”، بأنه رائد ثورة الحواسيب الشخصية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وذلك جنبًا إلى جنب مع شريكه “ستيف جوبز”.

ولد “ستيفن غاري وزنياك” في 11 أغسطس 1950، ويلقب بـ”ووز”، وشارك في تأسيس شركة “آبل” مع “ستيف جوبز”.

وترجع بدايات العلاقة بين الرجلين إلى عام 1970 عندما تم توظيفهما معًا في إحدى الوظائف الصيفية، وأصبحا صديقين منذ ذلك الوقت، وبدأت مسيرتهما معًا في مجال التقنية والاختراع وأسسا شركة “آبل” في 1 أبريل 1976.

وقاما بصناعة منتجهم الأول “آبل 1” في غرفة نوم ومرآب جوبز، بعد أن جمعا مبلغ 1300 دولار أمريكي من بيع حاسبة “وزنياك” العلمية “hp”، وسيارة جوبز “الفولكس فاجن”.

وحصل “وزنياك”في عام 1985 على الميدالية الوطنية للتكنولوجيا (مع ستيف جوبز) من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، وتم منحه درجة الدكتوراه الفخرية في الهندسة من جامعة كولورادو بولدر في ديسمبر 1989.

وكان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني سعود القحطاني قد سلم “وزنياك” شهادة لقب “سفير البوابة التقنية السعودية” في ختام منافسات “هاكاثون الحج” الذي أقيم بجدة.

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