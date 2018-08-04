3 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نائب أمير الرياض يكلف مقاولاً جديداً لإنهاء جسر رماح‎ في أسرع وقت

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وجّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة فرع وزارة النقل بالرياض بسرعة معالجة معوقات مشروع جسر محافظة رماح تمهيدًا لافتتاحه.

وبناءً على التوجيه ذكرت إمارة الرياض في بيان لها اليوم (الجمعة) أنه تم تكليف مقاول جديد ومضاعفة الجهد لإنجاز المشروع بعد تعثر أعمال المقاول السابق.

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