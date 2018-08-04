3 أغسطس 2018 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“نوتيلا” تطلب موظفين فقط لتذوُّق منتجاتها.. والشروط بسيطة

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أنحاء – وكالات :-

أعلنت شركة “فيريرو” الإيطالية المالكة للعلامة التجارية “نوتيلا”، أنها بصدد تعيين موظفين للعمل لديها في مهنة الذواقة من أجل التعرف على نكهات الكاكاو والبندق والمكونات الأخرى المستخدمة في صناعة الشوكولاته الشهيرة.

وتتطلع الشركة الإيطالية إلى توظيف ما يقرب من ستين شخصًا في مهنة “قضاة التذوق” لإعطاء آرائهم بشأن المكونات والمنتجات المختلفة. 

واشترطت الشركة على المتقدمين لشغل الوظيفة أن يكون محبًّا للشوكولاته والبندق، وعلى استعداد للسفر للعمل في مختبر “نوتيلا” في “ألبا” بمقاطعة “بيدمونت” شمال إيطاليا.

ورغم عدم الإفصاح عن مزايا وراتب الوظيفة، فإن الشركة توفر بالفعل أجرًا تنافسيًّا في وظيفة متذوق المنتجات لديها؛ حيث إن راتب العامل في هذه المهنة كان يصل إلى 24 ألف دولار سنويًّا حتى أغسطس/آب 2014.

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