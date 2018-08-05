إحباط تهريب كميات كبيرة من الكبتاجون والحشيش والهيروين بالميناء الجاف بالرياض

أنحاء – متابعات :-
أحبط جمرك الميناء الجاف بالرياض محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت حوالي مليونين و600 ألف حبة، كانت مخبأة داخل إرساليات بضائع وردت للجمرك، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحشيش والهيروين.
وقال محمد الغامدي مدير عام جمرك الرياض، إنه تم إحباط تلك الممنوعات من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “ألواح وأبواب خشبية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 2.62 مليون حبة، و195 كيلوجراما من مادة الهيروين، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح والأبواب الخشبية.
فيما تم ضبط الكمية الكبيرة من الحشيش ضمن إرسالية أخرى عبارة عن “مكائن” ميكانيكية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر بداخلها على 138 كيلوجراما من مادة الحشيش، فجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.