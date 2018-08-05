4 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“إمارة عسير” تدعو للحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أهابت إمارة منطقة عسير أمس (السبت) بالجميع أخذ الحيطة والحذر نظراً للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم طقسا بسماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

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