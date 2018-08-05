5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اعتماد خطة لتوزيع أكثر من 7.5 ملايين عبوة ماء زمزم على الحجاج طيلة موسم الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

مكة المكرمة – واس :-

أعدّ مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة خطة تشغيلية لموسم حج هذا العام تركز على إيصال ماء زمزم بعبوات مختلفة الأحجام لحجاج بيت الله الحرام عند وصولهم إلى مراكز التوجيه وفي مساكنهم وعند مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن يمن الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية كاملة واهتمام بالغ بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الرسمي الزمزمي أمير عبيد أن الخطة التي يتابعها باهتمام بالغ ومستمر رئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبدالهادي زمزمي موزعة على ثلاثة برامج عمل, البرنامج الأول يبدأ في مركزي التوجيه بطريقي مكة جدة السريع ومكة المدينة السريع حيث جند لتنفيذ المهمة 134 عاملاً وتجهيز 4 غرف للتبريد ومظلات لحماية كراتين الماء علاوة على رافعتين شوكية لتوزيع ما مقداره 3,336,000 عبوة ماء زمزم سعة 200 ملل, فيما يبدأ عمل البرنامج الثاني في مكة المكرمة بتوزيع عبوات ماء زمزم سعة 20 لتراً على الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة من خلال تجنيد 770 عاملاً و7 مجموعات خدمية ميدانية و99 سيارة, لافتا الانتباه إلى أن المقدر توزيع 1,665,000 عبوة طيلة موسم الحج في هذه المرحلة, بينما تنطلق أعمال البرنامج الثالث في نهاية الموسم بمركزي التفويج بطريقي مكة جدة السريع ومكة المدينة السريع وذلك بتوزيع ما مقداره 2,400,000 عبوة ماء زمزم بسعة 200 ملل من خلال تجنيد 134 عاملاً وتوفير 4 غرف تبريد ومظلات لحماية كراتين الماء ورافعتين شوكية.

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