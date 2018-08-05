5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الأحوال المدنية”: على المسافرين الانتباه لصلاحية هوياتهم الوطنية قبل السفر
﻿

“الأحوال المدنية”: على المسافرين الانتباه لصلاحية هوياتهم الوطنية قبل السفر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة بضرورة مراجعة صلاحية هوياتهم الوطنية قبل السفر.

ونوهت الوكالة في تغريدة عبر حسابها بــ “تويتر”، إلى أهمية التأكد من تاريخ انتهاء بطاقة الهوية الوطنية قبل السفر للخارج؛ كونه يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحياتها حتى لا تتوقف مصالح صاحبها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.