5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البحث عن شاب سعودي اختفى بمطار إسطنبول قبل 6 أيام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تبحث أسرة سعودية عن أحد أبنائها اختفى منذ نحو 6 أيام في مطار إسطنبول بتركيا، وذلك خلال استعدادهم للعودة إلى المملكة.

وكان المفقود -ويدعى سالم نافع الحربي (28 عامًا)- برفقة والدته وعدد من إخوته في زيارة لتركيا، وقد اختفى في ظروف غامضة أثناء تواجدهم بالمطار في طريق عودتهم إلى البلاد.

وأنشأ ناشطون وسمًا على موقع “تويتر” تحت اسم “ساعدوا في إرجاع سالم” أفادوا خلاله بأنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة بتركيا وسفارة المملكة هناك بالواقعة، مشيرين إلى أنه ستتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمطار للوقوف على حقيقة الأمر.

ونشر مغردون صورًا للشاب المفقود، داعين السعوديين المتواجدين بتركيا للمساعدة في البحث عنه، وضمان عودته سالمًا إلى أهله.

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