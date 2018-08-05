5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات”: بإمكان المقيم إلغاء تصاريح الحج إلكترونياً عبر “أبشر”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضحت مديرية الجوازات آلية خدمة إلغاء المقيم لتصارح الحج الخاصة به أو للتابعين له في حال رغبته في ذلك، وما إذا كان ذلك سيفقده أحقية الحج مستقبلا.

وقالت المديرية إن بإمكان المقيم إلغاء التصاريح عبر الدخول على منصة “أبشر”، وذلك قبل تاريخ 7 ذي الحجة، ممن لديهم حسابات في المنصة، أما بعد هذا التاريخ فتجب المراجعة شخصيا للإلغاء.

وبيّنت في توضيح لها أمس (السبت) أنه في حال إلغاء تصريح الحج فإنه ستتم إعادة أحقية الحج للمستفيد تلقائيا.

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