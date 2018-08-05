5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحوثيون يستولون على منازل سكان الدريهمي لنشر القناصة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

استولت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على منازل العديد من سكان مديرية الدريهمي، بعد طرهم منها، من أجل نشر القناصة بها.

وتأتي هذا الخطوة استعدادًا لمواجهة قوات الجيش اليمني، ومنع تقدمها خاصة من الجهة الشمالية الغربية للمدينة، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وبدأت قوات الجيش اليمني والمقاومة الوطنية، فجر السبت، عملية تحرير مركز مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة، بإسناد من مقاتلات التحالف.

وأكّدت مصادر عسكرية أنّ الجيش اليمني يسعى إلى اقتحام المديرية من المنفذ الشمالي الغربي؛ حيث تجرى اشتباكات عنيفة في المكان، وسط تهاوي مواقع الحوثيين الذين انسحبوا على المنازل والأحياء للتحصن بها، بحسب “المشهد اليمني”.

وفي جبهة أخرى، نجح الجيش اليمني اليوم في استعادة مواقع جديدة في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

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