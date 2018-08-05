5 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية” ترد على ما يتم تداوله حول تحويل موظفي القطاع العام إلى الخاص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الأحد) ما تم تداوله حول تحويل موظفي القطاع العام التابع للدولة إلى منظومة عمل القطاع الخاص.

وقالت الوزارة: “ما يتم تداوله حالياً عن تحويل جميع موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.

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