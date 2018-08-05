أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»العراق.. محتجو البصرة يهددون بقطع الجسور والطرق
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
طفل كويتي يتسبب في حالة من الرعب بمطار فرنسي...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- زرع طفل كويتي الرعب في مطار نيس في 22 يوليو الماضي، بعد أن أبلغ
-
مصدر أمني مصري : مقتل 11 مسلحاً إثر عملية أمن...بتاريخ
أنحاء – وكالات : ــ أعلن مصدر أمني مصري مقتل 11 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار مع قوات
-
دراسة بريطانية حديثة: هذا هو أقرب الكواكب قاب...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ قادت دراسة بريطانية حديثة العلماء لتحديد أي الكواكب قابلية للعيش عليه استنادًا إلي
-
الحوثيون يستولون على منازل سكان الدريهمي لنشر...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ استولت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على منازل العديد من سكان مديرية الدريهمي،